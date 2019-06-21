Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против России

ТАСС, 21 июня. Группа американских законодателей-демократов предложила ввести новые санкции в отношении России, которые включали бы в себя ограничительные меры по российскому суверенному долгу, проектам по экспорту российского сжиженного газа и банкам РФ. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз, распространенный инициативной группой.

По словам авторов законодательной инициативы, ее цель заключается в том, чтобы дать ответ на якобы имевшие место попытки России оказать влияние на выборы в США, а также предотвратить такое вмешательство в будущем. Идею о введении новых санкций выдвинула группа демократов, придерживающихся центристских взглядов. Когда именно предполагается внести в Конгресс подобный законопроект, не сообщается.

Группа демократов также предлагает внести в уголовное законодательство США изменения, касающиеся иностранного вмешательства в американские выборы. Инициатива также предусматривает усиление прозрачности в сфере политической рекламы и введение правила, обязывающего все штаты США использовать при голосовании бумажные бюллетени, а не электронные процедуры, которые потенциально могут стать мишенью манипуляций со стороны хакеров.

Блумберг отмечает, что демократы не имеют большинства в Сенате Конгресса США, и поэтому принятие закона о подобных санкциях возможно только том случае, если такую меру поддержит часть сенаторов-республиканцев.

Ранее группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий заявила о намерении предложить законопроект, предусматривающий введение новых экономических санкций в отношении России в связи с якобы имевшим место российским вмешательством в американские выборы и кризисом на Украине.