Венецианская комиссия заявила, что ситуация в Молдавии не требовала роспуска парламента

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии принял решение о роспуске парламента в нарушение собственных процедур, ситуация в стране не подразумевала подобного шага. К такому мнению пришли эксперты Венецианской комиссии Совета Европы, их предварительные выводы были опубликованы в пятницу на сайте организации.

"Эксперты Совета Европы по конституционному праву из Венецианской комиссии пришли к выводу, что условий для роспуска парламента, очевидно, не существовало в Республике Молдова 7 или 8 июня 2019 года, - говорится в заявлении. - Венецианская комиссия считает, что Конституционный суд не соблюдал ни свои собственные процедуры, ни принцип равенства сторон при рассмотрении недавнего политического кризиса".

"В связи с решениями Конституционного суда от 8 и 9 июня Венецианская комиссия считает, что процессуальные права как президента, так и парламента серьезно пострадали от количества и скоротечности (один или два дня в выходные дни) решений, принятых судом по очень деликатным вопросам со значительными последствиями для государственных учреждений. Ни президент, ни парламент не были представлены и, похоже, не имели возможности представить свои аргументы в суд", - подчеркивают эксперты.

В своем заключении они называют беспрецедентной методологию подсчета судом трехмесячного срока, отведенного по закону на формирование правительства после выборов 24 февраля. Они указали, что он истекал не 7, а 9 июня, однако, учитывая, что это было воскресенье, его следовало перенести на 10 июня. В этой связи, по мнению Венецианской комиссии, формирование кабмина во главе с Майей Санду 8 июня отвечало правилам. Кроме того, они допускают возможное нарушение конституционных прав президента страны в такой ситуации, поскольку он сам обладает правом роспуска законодательного органа в качестве крайней меры при невозможности достичь соглашения о составе правительства в установленный срок, однако соглашение все же было.

"Имеются веские основания для вывода о том, что решение Конституционного суда о временном отстранении президента и назначении премьер-министра временным главой государства не было основано на конституции Молдовы", - говорится в коммюнике. В Совете Европы отметили, что "конституционные органы... [должны] принимать решения в пределах своей власти и ответственности". "Если это не соблюдается, то демократический характер работы госучреждений может быть серьезно, непоправимо подорван, - заявили эксперты. - Только в таких исключительных случаях комиссия соглашается давать оценку решениям КС". Полная оценка событий должна быть опубликована на следующей неделе.