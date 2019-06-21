{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы

Указом президента Украины ликвидируются совет по вопросам судебной реформы и конституционная комиссия

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании комиссии по вопросам правовой реформы. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

"Образовать комиссию по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", - сказано в документе.

В указе объясняется, что основной задачей комиссии является "содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритета прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины".

Одновременно указом ликвидируются совет по вопросам судебной реформы и конституционная комиссия, которые действовали при президенте Петре Порошенко.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
Reuters: США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану 24 июня
Читать полностью