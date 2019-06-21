Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании комиссии по вопросам правовой реформы. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

"Образовать комиссию по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", - сказано в документе.

В указе объясняется, что основной задачей комиссии является "содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритета прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины".

Одновременно указом ликвидируются совет по вопросам судебной реформы и конституционная комиссия, которые действовали при президенте Петре Порошенко.