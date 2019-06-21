Минск заявляет о проблемах с принятием Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Белорусская сторона заявляет о наличии проблем с согласованием положений Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко.

Ранее замдиректора департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Андрей Кушниренко заявил, что страны СНГ намерены завершить работу над соглашением о Свободной торговле услугами в Содружестве до конца года.

"К сожалению, пока отсутствует однозначная согласованная позиция в отношении целесообразности наличия в проекте соглашения главы "Инвестиции", - отметил Петришенко. - Хочу подчеркнуть, что для белорусской стороны это принципиальный вопрос: мы рассматриваем инвестиции как ключевой элемент соглашения, без которого вся конструкция теряет смысл".

По его словам, "получается, что подписать полноценный договор готовы только государства - члены ЕАЭС, но у нас [в ЕАЭС] и так эта проблематика полностью регулируется в рамках Союза". "В связи с этим поддерживаю предложение Исполкома СНГ, в котором сторонам предлагается четко определиться с целесообразностью ведения дальнейшей работы над проектом соглашения в рамках нашей структуры, - указал Петришенко. - Если мы не готовы в целом по всем секторам, давайте выборочно выберем какие-то и будем развивать торговлю услугами по отдельным секторам экономики.

Вместе с тем, вице-премьер сказал, что скорейшее завершение работы на проектом Соглашения о свободной торговле услугами находится в интересах всех стран, поскольку "задействование всего потенциала этого сектора способно придать серьезную динамику торговле в рамках Содружества".