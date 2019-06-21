Премьер Молдавии призвала судей Конституционного суда уйти в отставку

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Майя Санду считает, что нынешний состав Конституционного суда (КС) должен подать в отставку после критики со стороны Венецианской комиссии (ВК) Совета Европы. Об этом глава правительства написала в пятницу на своей странице в Facebook.

"Заключение ВК по решениям Конституционного суда является беспрецедентным. Впервые в истории Венецианская комиссия прямо заявляет, что КС нарушил конституцию. <…> Судьи КС должны немедленно уйти в отставку, чтобы позволить профессиональным и независимым судьям восстановить авторитет этой инстанции", - написала Санду. Она заверила, что для возглавляемого ею правительства вердикты ВК будут обязательными к исполнению.

Дать оценку последним решениям КС Молдавии попросил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, которому они показались "сомнительными".

В четверг в отставку с поста председателя и члена КС подал Михаил Поалелунжь, который ранее представлял Молдавию в Европейском суде по правам человека.