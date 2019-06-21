Петиция к Зеленскому о сокращении Рады в четыре с половиной раза набрала 25 тыс. голосов

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сокращении числа депутатов Верховной рады с 450 до 100 набрала необходимое количество голосов (более 25 тыс.), и теперь глава государства должен будет дать на нее ответ. Согласно информации о петиции, размещенной на сайте президента, за нее проголосовали 25 085 человек.

"Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение числа народных депутатов до 100 человек", - сказано в петиции, зарегистрированной 22 мая.

В соответствии с конституцией Украины в Раде должно быть 450 человек, в том числе 225 избранных по партийным спискам, 225 - в одномандатных округах. Между тем с 2014 года фактическое количество депутатов составляет 423 человека, поскольку 27 округов находятся на неподконтрольных территориях Донбасса, а также в Крыму, который Киев считает своей территорией, несмотря на воссоединение этого региона с РФ в 2014 году.

Внеочередные выборы в Раду запланированы на 21 июля. По данным ЦИК, количество мажоритарных (одномандатных) округов составляет 199, то есть в будущем составе Рады фактически будет 424 депутата. Из них 225 мест будут распределены межу политическими партиями, которые преодолеют минимально необходимый 5% барьер, еще 199 составят мажоритарные депутаты (самовыдвиженцы и представители партий).