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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Президент Грузии назвала события в Тбилиси трагедией

Саломе Зурабишвили заявила о готовности встретиться со всеми политическими силами, для которых насилие и деструктивные призывы неприемлемы

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией события, которые происходили в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу у здания парламента страны. Об этом Зурабишвили, которая из-за событий в Тбилиси прервала свой официальный визит в Белоруссию, заявила в пятницу на чрезвычайным брифинге.

"Я хочу выразить свою сердечную боль из-за той трагедии, которая произошла в Тбилиси. Пострадали люди - некоторые потому, что защищали государственный порядок, а некоторые из-за того, что вышли для защиты своей чести и чести страны, а затем оказались в неуправляемой ситуации, а некоторые пострадали потому, что повелись на политически мотивированные, полностью безрассудные и губительные призывы", - сказала она, выразив также готовность встретиться со всеми теми политическими силами, для которых насилие и деструктивные призывы неприемлемы.

Теги
ГрузияЗурабишвили, СаломеПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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