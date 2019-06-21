Премьер Белоруссии: Минск и Москва по большинству вопросов интеграции нашли понимание

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия достигли понимания по большинству вопросов, связанных с развитием интеграционных процессов. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"Наши коллеги провели ряд продуктивных встреч, наши две переговорные команды целый день (15 июня в Москве - прим. ТАСС) посвятили обсуждению вопросов. Большинство вопросов нашли понимание у обеих сторон, какие-то остались моменты, которые мы сегодня должны осудить", - отметил белорусский премьер.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым в Москве 15 июня сообщил, что Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран, дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров, чья встреча запланирована на 21 июня в Минске.

Ранее Крутой сообщил, что обновленная программа углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, которую планируется представить главам правительств двух стран, будет рассчитана на период до 2022-2023 гг. В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил Максим Орешкин, белорусскую - Дмитрий Крутой.