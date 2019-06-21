Лукашенко: Путин планирует приехать на закрытие II Европейских игр в Минск 30 июня

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует приехать на закрытие II Европейских игр в Минск 30 июня. Об этом сообщил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"Он [Путин] планировал приехать на закрытие [Игр]", - сказал Лукашенко. По словам президента Белоруссии, когда в России будет проходить форум регионов (Белоруссии и России) "мы с ним [с президентом РФ] поедем на Валаам молиться". "Там мы дополнительно обсудим [вопросы]", - сказал Лукашенко. Он уточнил, что это только наметки, и все будет зависеть от того, как будет складываться график президента РФ.

Обращаясь к Медведеву, Лукашенко отметил, что, как и договаривались с президентом России, "вы посмотрите на работу нашей совместной группы, которая работает над проблемными вопросами наших взаимоотношений, и дадите свое резюме перед тем, как мы встретимся с Владимиром Владимировичем". "Примерно такой был оговорен график, что мы как раз встречаемся после заседания правительств, затем он [Путин ] планирует приехать на закрытие [Европейских игр], мы встретимся и поговорим на эту тему и разные другие" - добавил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что приезд Медведева в Минск на открытие II Европейских игр "очень важен, но самое главное - это белорусско-российские отношения". "Я с удовольствием готов обсудить некоторые вопросы, которые вы сочтете нужным для обсуждения именно сейчас, ведь вы больше вовлечены в этот процесс и больше знаете, чем я", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что Медведев в Белоруссии "близкий и родной гость".