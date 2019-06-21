Румас: Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия к ноябрю должны согласовать дорожные карты интеграции по всем секторам экономики. Об этом заявил в пятницу журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по итогам своих переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"В обновленной программе действий [по развитию Союзного государства] будут прописаны, в первую очередь, дорожные карты по секторам экономики. Мы эти дорожные карты должны согласовать все абсолютно к ноябрю месяцу", - отметил белорусский премьер.

Румас сообщил, что затем потребуется большая работа правительств "по приведению законодательства в соответствие для того, чтобы общие рынки, общие секторальные рынки могли уже заработать в полную силу". "Когда мы говорим об общих, или даже по некоторым секторам - единых рынках, то понимаем, что это равные условия для наших субъектов хозяйствования. И не важно: они зарегистрированы в Российской Федерации или в Республике Беларусь", - сказал глава белорусского правительства.

Румас пояснил, что равные условия хозяйствования предусматривают "одинаковое и налогообложение, и элементы бюджетной политики, и равные цены на энергоносители, и равные регуляторные правила". "В конечном итоге, это является конечной целью интеграции", - заявил премьер-министр Белоруссии.