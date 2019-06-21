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Закон о языке на Украине

Вице-премьер Украины: возможен новый "майдан" из-за попыток отменить закон о языке

Вячеслав Кириленко заявил. что протесты возможны из-за решения депутатов Рады оспорить в Конституционном суде закон о языке

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что на Украине могут произойти массовые протесты наподобие "майдана" в 2014 году из-за решения депутатов Рады оспорить в Конституционном суде (КСУ) закон о языке. Об этом он сообщил в пятницу в Facebook.

"Реально защитить людей могут только люди, значит, не за горами новый языковой "майдан", - сообщил он. Кириленко назвал депутатов, которые обратились в Конституционный суд, "пятой колонной", а саму судебную инстанцию "слабой".

Ранее в КСУ поступило обращение 51 депутата Верховной рады, которые просят суд оценить конституционность закона о языке. Парламентарии считают, что закон нарушает права граждан на использование родного языка, ограничивает доступ граждан к культурной продукции на родном языке, создает атмосферу нетерпимости.

Верховная рада 25 апреля приняла закон об украинском языке, 15 мая его подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык почти во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗакон о языке на Украине
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