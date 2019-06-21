Глава кабмина Шотландии считает, что Джонсон не годится для должности британского премьера

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не годится на должность премьера Соединенного Королевства. С таким заявлением она выступила в опубликованном в пятницу интервью немецкому журналу "Шпигель".

"Борис Джонсон как следующий премьер-министр Великобритании - это ужас, совершенно точно для многих в Шотландии, но, я подозреваю, и для многих других жителей Соединенного Королевства", - сказала Стерджен. По ее мнению, он "совершенно не годится" для этой должности. Стерджен считает, что его избрание лишь "усилит движение независимости" Шотландии.

Политик указала на то, что Джонсон "на посту главы МИД продемонстрировал свою некомпетентность". "Многие, скорее всего, затруднятся представить себе, как подобный человек на должности премьера намерен примирять людей", - отметила первый министр Шотландии.

Стерджен оставила открытым вопрос, намерены ли власти Шотландии провести еще один референдум по вопросу независимости вопреки воле Лондона.

В борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства остались два кандидата. В четверг по завершении пятого тура голосования, в котором приняли участие депутаты-тори из Палаты общин британского парламента, в финал избирательной кампании прошли 55-летний Джонсон и его преемник на этом посту, нынешний глава Форин оффиса 52-летний Джереми Хант. Джонсон подошел к финальной стадии выборов в статусе однозначного фаворита.