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США ввели санкции в отношении четырех представителей руководства Никарагуа

По утверждению Минфина США, все они причастны к преследованию инакомыслящих в Никарагуа и подавлению демократических прав и свобод

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении ряда представителей руководства Никарагуа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства финансов США.

Как говорится в распространенном ею письменном заявлении, нынешние ограничительные меры коснутся в общей сложности четырех лиц. Ими стали председатель Национальной ассамблеи (парламента) Никарагуа Густаво Поррас Кортес, глава государственного Никарагуанского института телекоммуникаций и почты (исп. Telcor) Орландо Кастильо, министр здравоохранения Соня Кастро Гонсалес, а также министр транспорта и инфраструктуры Оскар Обрегон.

По утверждению американского финансового ведомства, все они причастны к преследованию инакомыслящих в Никарагуа и подавлению демократических прав и свобод.

На практике новые решения Вашингтона означают, что американским гражданам отныне запрещено вести какие бы то ни было дела с внесенными в черный список должностными лицами Никарагуа. Собственность последних в случае обнаружения таковой в юрисдикции США будет арестована.

Теги
СШАНикарагуа
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