Лидеры АСЕАН обсудят в Бангкоке Индо-Тихоокеанскую концепцию

БАНГКОК, 22 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Юго-Восточной Азии соберутся в субботу на 34-й двухдневный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, где обсудят в том числе концепцию Индо-Тихоокеанского региона и Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП, The Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), а также, возможно, кризис в штате Ракхайн в Мьянме.

Ожидается, что на саммите будет подготовлен ряд программных заявлений, в том числе рекомендации по борьбе с морским мусором. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча будет председательствовать на встрече, хотя в стране до сих пор не сформирован кабинет министров. Министр иностранных дел Дон Праматвинай поможет премьеру провести мероприятие. После саммита он может покинуть свой пост, который занимает с 2015 года.

Безопасность на встрече

Вице-премьер Правит Вонгсуван, отвечающий за вопросы национальной безопасности, подготовил план по обеспечению правопорядка на время проведения саммита. Около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут патрулировать ключевые районы столицы, рассказал заместитель начальника полиции Сривара Рансибрахманакул.

Лидеры АСЕАН и его региональных партнеров не скоро забудут саммит, состоявшийся в Паттайе десять лет назад, когда демонстранты, протестующие против политики правительства, ворвались на место проведения встречи, что привело к ее досрочному завершению. Рансибрахманакул сказал, что транспортные развязки на близлежащих к месту проведения саммита дорогах будут закрыты в выходные дни, чтобы облегчить передвижение и безопасность участников встречи.

Лидеры и темы

Генеральный директор по делам АСЕАН в МИД Таиланда Сурия Чиндавонсэ подтвердил, что лидеры всех 10 стран-участниц будут присутствовать на саммите. До сих пор неизвестно, будет ли обсуждаться кризис в штате Ракхайн. "АСЕАН, особенно под председательством Таиланда, придает большое значение ситуации в штате Ракхайн, - подчеркнул Чиндавонсэ. - В январе в Чиангмае впервые было решено, что роль группы в оказании гуманитарной помощи Мьянме, содействии репатриации [беженцев] и устойчивому развитию в штате Ракхайн должна быть усилена".

Региональный блок, членом которого является Мьянма, разработал предварительные планы репатриации представителей народности рохинджа, бежавших в Бангладеш. Кроме того, государственный советник, глава МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи примет участие в саммите, во время которого проведет двусторонние встречи с лидерами АСЕАН. Последний ее официальный визит в Таиланд состоялся в 2016 году. По информации Департамента по делам АСЕАН МИД Мьянмы, лидеры подпишут декларацию и оперативный план по решению проблем загрязнения морской среды, а также обсудят сотрудничество Ассоциации в области предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.

Что касается стратегии по Индо-Тихоокеанскому региону, то, как ожидается, по итогам саммита будет подготовлен прогноз с учетом конкурирующих усилий Китая, США, а также ведущих мировых держав, по расширению своего влияния в регионе. Чиндавонсэ сказал, что АСЕАН стремится обеспечить общую выгоду для всех заинтересованных сторон в условиях меняющейся геополитики, охватывающей как Тихий, так и Индийский океаны. Он сослался на ведущую роль блока в разработке договора о дружбе и сотрудничестве.

Кроме того, организация стремится к концу года завершить переговоры по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП), крупнейшему экономическому блоку в мире. Однако эксперты считают, что перспективы для этого не являются многообещающими. В состав ВРЭП входят 10 стран АСЕАН, а также Австралия, Китай, Индия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея.

Было подготовлено 20 глав пакта, направленного на либерализацию торговли и услуг, но достичь соглашения удалось только по семи из них, сказала генеральный директор департамента торговых переговоров при министерстве торговли Орамон Саптхавитхам. "Поскольку страны-члены полны решимости достичь соглашения в этом году, мы по-прежнему надеемся, что сможем хотя бы подготовить его значительную часть в ходе следующего саммита в ноябре", - отметила она. Саптхавитхам добавила, что в эти выходные в Бангкоке лидеры стран АСЕАН будут искать общий язык для продвижения ВРЭП.

Председательство в АСЕАН

1 января Таиланд принял председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, объединяющей десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины). Таиландский премьер-министр Прают Чан-Оча обозначил содержание председательства его государства как "Продвижение партнерства в интересах устойчивого развития".

Организация представляет собой одну из крупнейших региональных структур с 650-миллионным населением, приближающимся к 3 трлн долларов валовым внутренним продуктом и стремящимся к той же цифре внешнеторговым товарооборотом.