Трамп заявил о нежелании вступать в войну с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не хочет развязывать войну с Ираном, которая приведет к невиданным разрушениям. Об этом американский лидер заявил в интервью телекомпании NBC , отрывок которого был опубликован в пятницу.

"Я не стремлюсь к войне [с Ираном], и если она произойдет, то будут разрушения, которые еще никто не видывал", - отметил Трамп. "Я не стремлюсь к этому", - повторил американский лидер.

Он также заверил, что США не выдвигают никаких условий для начала переговоров с Ираном, пишет NBC.

"Им [иранцам] нельзя обладать ядерным оружием", - сказал Трамп. "Если они хотят поговорить об этом, то и хорошо. В обратном случае нельзя будет долго протянуть в условиях развала экономики", - пояснил он свою мысль, имея в виду американские экономические санкции.

Ранее был опубликован фрагмент интервью Трампа каналу NBC, в котором американский лидер констатировал, что отменил нанесение ударов по Ирану незадолго перед тем, когда должны были подняться в воздух военные самолеты США. Как заверил Трамп, он принял это решение, когда его уведомили, что в результате военной операции, предположительно, погибнут около 150 иранцев. Полностью интервью, как ожидается, выйдет в эфире 24 июня.