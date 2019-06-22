Трамп объявил о намерении выдвинуть Марка Эспера на должность главы Пентагона

ТАСС, 22 июня. Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть Марка Эспера, который сейчас является министром сухопутных войск США, на пост главы оборонного ведомства. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-службой американского лидера заявлении Белого дома.

"Сегодня (21 июня) президент [США] Дональд Трамп объявляет о намерении выдвинуть следующих лиц на руководящие позиции в своей администрации: Марк Эспер из [штата] Вирджиния [выдвигается] на должность министра обороны [США]", - сказано в тексте.

Ранее об этом информировал телеканал CNN. По словам его источников, Эспер уже готовит необходимые для этого документы. Трамп якобы попросил своих сторонников поддержать данную кандидатуру.

Во вторник Трамп сообщил в Twitter, что кандидат на пост министра обороны США Патрик Шанахан берет самоотвод, а исполнять обязанности главы Пентагона вместо него будет Эспер. Как ожидается, Шанахан передаст свои полномочия Эсперу к 24 июня.

Выдвижение Эспера является кадровым назначением и подлежит утверждению Сенатом Конгресса.