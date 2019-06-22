WP: США не вводили новых санкций против Ирана, о которых сказал Трамп

ТАСС, 22 июня. Администрация США не вводила 20 июня новых ограничительных мер в отношении Ирана в ответ на сбитый американский беспилотник, несмотря на соответствующие высказывания Дональда Трампа в Twitter, сообщила в пятницу газета The Washington Post .

Ранее Трамп заявил, что в четверг вечером США ввели новые односторонние санкции в отношении Ирана. О каких именно ограничительных мерах идет речь, глава администрации США не пояснил.

"Я не спешу. Наши вооруженные силы перестроены <...> и готовы действовать, [они] совершенно не имеют равных себе в мире. Санкции "кусаются", и прошлым вечером [к ним] добавились новые", - написал хозяин Белого дома.

The Washington Post в доказательство отсутствия новых санкций против Тегерана приводит речь главы Министерства финансов США Стивена Мнучина, который заявил, что "новые меры в отношении Ирана могут быть рассмотрены в случае, если страна не будет прикладывать усилия для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма". Речи о введении ограничительных мер в случае эскалации напряженности между странами не идет, указывает издание.

В Белом доме отказались прокомментировать газете сложившуюся ситуацию.

Это не первое ошибочное заявление американского лидера об ограничительных мерах США в отношении других стран. 22 марта президент США в "Твиттере" объявил, что распорядился отменить дополнительные санкции против КНДР. Минфин США в тот день не делал никаких заявлений о санкциях в отношении Пхеньяна. 23 марта журналист газеты "Вашингтон пост" Джон Хатсон написал в "Твиттере", что Трамп, на самом деле, отменил введение еще не объявленных санкций против КНДР, а не приостановил действие уже утвержденных ограничений.