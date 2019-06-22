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Абэ надеется на прогресс по мирному договору на встрече с Путиным в Осаке

Японский премьер отметил, что переговоры ведутся с Москвой исходя из факта наличия союза между Токио и Вашингтоном
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ AP Photo/Susan Walsh
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo/Susan Walsh

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет достигнут прогресс в выработке двустороннего мирного договора. Глава японского правительства выступил с такими словами в субботу в ходе интервью телеканалу Yomiuri TV.

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Он базируется в городе Осака, где 28-29 июня состоится саммит Группы двадцати. Там же планируется отдельная двусторонняя встреча лидеров России и Японии.

"Надеюсь, что во время нашей новой беседы с президентом Путиным будет достигнут прогресс на переговорах о заключении мирного договора", - сказал Абэ. Он подтвердил, что в ходе двустороннего диалога российская сторона высказывает озабоченность по поводу различных аспектов японо-американского военного сотрудничества и присутствия вооруженных сил США на территории Японии.

"Мы ведем переговоры с Россией, исходя из факта наличия союза между Японией и США, - сказал премьер. - Будем прилагать усилия к поиску путей разрешения имеющихся вопросов".

Путин 6 июня на встрече с главами международных информационных агентств заявил, что проблемы, возникающие на пути к мирному договору между Москвой и Токио, связаны в том числе с американо-японским военным сотрудничеством. Он напомнил, что Токио, в частности, положительно относится к размещению различных систем вооружения на своей территории, в том числе американских.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

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Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияАбэ, СиндзоСпор вокруг КурилСаммит G20 в Осаке
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