СМИ: российский бомбардировщик пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море

МАДРИД, 22 июня. /ТАСС/. Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I ("Хуан Карлос I"), который принимал участие в учениях НАТО в Балтийском море. Об этом сообщил в пятницу телеканал Antena 3.

По его утверждению, российский самолет пролетел рядом с авианосцем "на относительно низкой скорости" и небольшой высоте. Воздушное судно "было обнаружено радарами, хотя не было применено никаких мер, поскольку выполненные маневры не были сочтены опасными", передает телеканал, который также опубликовал видео случившегося.

Учения НАТО BALTOPS-2019 ("Балтийские операции - 2019") проводились в южной части Балтийского моря с 3 по 21 июня. В них принимали участие 18 государств альянса и стран-партнеров.

10 июня Минобороны России сообщило, что силы и средства Балтийского флота проконтролируют ход совместных учений военно-морских сил стран НАТО в акватории Балтийского моря. Параллельно с учениями НАТО российский Балтийский флот и российские силы в Калининграде проводили собственные маневры.