Главы МИД АСЕАН обсудили в Бангкоке пути укрепления организации и отношения с партнерами

БАНГКОК, 22 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) собрались в субботу в таиландской столице для обсуждения путей укрепления организации и отношений с ее партнерами за пределами региона. Главы МИД отметили центральное место Ассоциации в создании безопасного сообщества в регионе, а также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам.

Заседание глав МИД АСЕАН началось с традиционного фото участников встречи, передает корреспондент ТАСС с места событий. Перед началом встречи глава МИД Таиланда Дон Праматвинай поприветствовал своих коллег из девяти остальных стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Филиппины), а также генерального секретаря Ассоциации Лим Джок Хоя. "Я рад всех приветствовать на встрече министров иностранных дел АСЕАН, - отметил он. - С каждой новой встречей Ассоциации мы продвигаемся вперед".

После этого началась закрытая для прессы часть мероприятия. Позже состоялось специальное совещание министров экономик стран АСЕАН. На встрече обсуждались положения соглашения по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП, The Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP). В состав ВРЭП входят 10 стран АСЕАН, а также Австралия, Китай, Индия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея.

Кроме того, в Бангкок продолжают прибывать участники саммита. Так, в субботу в Таиланд прибыли премьер-министры Лаоса, Камбоджи и Вьетнама, а также президент Индонезии. Завершится сегодняшний день пленарным заседанием, в котором примут участие лидеры стран Ассоциации.

С 22 по 23 июня в Бангкоке проходит 34-й саммит АСЕАН. Лидеры стран Ассоциации планируют обсудить ряд вопросов, в том числе концепцию Индо-Тихоокеанского региона и ВРЭП, а также, возможно, кризис в штате Ракхайн в Мьянме. На саммите будет подготовлен ряд программных заявлений, в том числе рекомендации по борьбе с морским мусором.

1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей 10 стран. Таиландский премьер-министр Прают Чан-Оча обозначил содержание председательства его государства как "продвижение партнерства в интересах устойчивого развития". Организация представляет собой одну из крупнейших региональных структур с 650-миллионным населением, приближающимся к $3 трлн валовым внутренним продуктом и стремящимся к той же цифре внешнеторговым товарооборотом.