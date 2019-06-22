Власти Ирана заявили о готовности противостоять любым угрозам со стороны США

"Независимо от любого решения, которое они [официальные лица США] принимают, мы не допустим, чтобы территориальная целостность Исламской Республики [Иран] была нарушена", - приводит в субботу его слова агентство Tasnim. "Наши решения не зависят от их решений, и мы будем противостоять любой агрессии", - добавил Мусави.

В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп дал согласие на удары по Ирану после того, как ВС этой страны сбили американский беспилотник. Позже он отменил решение, указывало издание.

В иранском Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее сообщил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.