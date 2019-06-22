Губернатор Окинавы потребовал прекратить работы по перемещению там базы США

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор самой южной японской префектуры Окинава Дэнни Тамаки потребовал в субботу немедленного прекращения работ по переводу авиабазы морской пехоты США Футэмма в район города Наго на севере острова Окинава. Он заявил об этом на встрече с главой МИД Японии Таро Коно, сообщает информационное агентство Kyodo. В настоящее время министр находится на Окинаве для консультаций.

Губернатор Тамаки напомнил, что в феврале на местном референдуме жители префектуры высказались против перевода авиабазы Футэмма на север острова. "Нужно немедленно прекратить эти работы и создать постоянный орган для диалога между центральным правительством и местным населением для разрешения проблемы", - цитирует его слова Kyodo. Глава МИД в ответ пообещал приложить усилия для смягчения бремени Окинавы, где расположено большое количество военных объектов США. В то же время министр не дал конкретных обещаний по поводу базы Футэмма.

Переговоры о ее судьбе идут с 1996 года, когда Япония и США договорились убрать этот объект из города Гинован, где полеты американской авиации сопровождались постоянными инцидентами и создавали угрозу для безопасности местных жителей. В 1999 году было решено передислоцировать базу в менее населенный район города Наго на севере Окинавы и разместить частично на насыпных островах. В 2013 году после долгих переговоров власти самой южной префектуры согласились с началом этих работ, однако в 2015 году бывший тогда губернатором Окинавы Такэси Онага отменил это решение и потребовал убрать американскую базу за пределы префектуры.

Губернатор проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этих событий Онага скончался, однако избранный 30 сентября прошлого года на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также активно добивается вывода американского объекта с Окинавы.