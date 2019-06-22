Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский должен запретить своим подчиненным высказываться от своего имени, поскольку позиция команды главы государства не должна быть противоречивой. Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу Newsone.

"Это просто недоразумение, что сейчас глава администрации президента Украины говорит от себя, советники от себя. Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением он должен следить", - сказал Кравчук. Экс-президент подчеркнул, что в настоящее время "наблюдается очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому" в команде главы государства. "У меня в администрации был такой порядок: я собрал своих людей и сказал: "Ваша роль и слова - только в помещении администрации, за ее пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь", - заявил он.

Кравчук также раскритиковал идею Зеленского перенести офис главы государства с улицы Банковой в Киеве в Украинский дом, расположенный на столичной Европейской площади. "Пускают уже такую мысль, что если не за государственные средства [будет обустроен новый офис], то пускай. Послушайте, президент Украины будет сидеть в администрации, которая построена за счет олигархов. Это падение ниже некуда", - возмутился он.

Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства. Один из показательных случаев, когда официальный представитель президента в кабинете министров Андрей Герус в интервью Bihus info заявил, что Зеленский во время предвыборной кампании не давал прямого обещания о снижении тарифов на газ и электроэнергию для населения. Этой вызвало большой резонанс в обществе и среди политиков. Через некоторые время Герус принес извинения, заявив, что озвучил "неудачную фразу" и сослался на недостаток своего политического опыта" в общении с журналистами.