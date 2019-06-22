Замглавы МИД Британии посетит 23 июня Иран и призовет к срочной деэскалации

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон посетит 23 июня Иран для "переговоров с руководством Ирана на высоком уровне". Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Форин оффисом.

"Маррисон призовет к срочной деэскалации ситуации в регионе и выразит существующую в Великобритании и в международном сообществе обеспокоенность относительно регионального поведения Ирана и его угроз перестать придерживаться ядерной сделки [Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, СВПД], которой Великобритания остается полностью приверженной", - отмечается в сообщении.

"В это время, [время] обострившейся региональной напряженности и в принципиально важный момент для будущего ядерной сделки данный визит станет возможностью для дальнейшего открытого, честного и конструктивного взаимодействия с правительством Ирана", - подчеркнули в МИД Великобритании, добавив, что Лондон "продолжает дипломатический диалог с Ираном".

В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану после того, как ВС этой страны сбили американский беспилотник. Позже он отменил решение, указывало издание.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.