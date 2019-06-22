Посол ФРГ в Москве считает, что Германия не должна признавать Крым российским

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Завершающий свою миссию в Москве посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич считает, что власти ФРГ не должны отказываться от своей принципиальной позиции по вопросу принадлежности Крыма. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью агентству DPA.

"Я считаю, что, если бы мы просто признали аннексию Крыма, это имело бы фатальные последствия. Нет причины для того, чтобы отказываться от принципиальных позиций", - утверждал фон Фрич. "Именно мы, немцы, с учетом нашей истории не можем просто так принять определенные нарушения международного права", - сказал он.

"Хорошо, что мы - иначе, нежели в прошлом - не прибегали к силе при решении таких вопросов, но хорошо, важно и правильно, что мы реагировали решительно и сплоченно", - отметил дипломат, имея в виду введение санкций против России.

В скором времени фон Фрича сменит на должности посла в РФ нынешний сотрудник немецкого министерства обороны Геза Андреас фон Гейр.

О воссоединении Крыма с Россией

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.