Советник премьера Грузии: радикальная повестка вредит интересам Москвы и Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Наличие радикальной повестки дня в последнее время между Россией и Грузией вредит отношениям обеих стран. Об этом в субботу заявил журналистам советник премьер-министра Грузии по вопросам стратегических коммуникаций Ираклий Чиковани.

"Предметом ежедневной работы ответственного правительства является защита государственного суверенитета и благосостояния наших граждан. События, происходящие в последний период [временный запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний], указывают на то, что радикальная политическая повестка дня как на межгосударственном уровне, так и внутри страны равномерно вредит интересам обоих государств", - сказал он, комментируя временный запрет для российских авиакомпаний на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".