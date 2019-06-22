Меркель призвала найти политическое решение конфликта между США и Ираном

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мировое сообщество должно со всей серьезностью работать над поиском мирного разрешения кризиса в отношениях между США и Ираном. Об этом она заявила в субботу в Дортмунде, ее слова приводит агентство DPA.

"Я считаю, что это не только должно быть надеждой, но что здесь нужно со всей серьезностью работать. На мой взгляд, это должно быть политическое решение", - сказала Меркель. По ее словам, тема Ирана будет обсуждаться и на предстоящем саммите "двадцатки" в городе Осака, как минимум во время двусторонних переговоров. Канцлер отметила, что твердо уверена в необходимости поиска дипломатического решения конфликта.

Одновременно Меркель высказалась в целом против односторонних шагов в международной политике. "Недоверие кое-где даже было заявлено в качестве правительственной политики. Без доверия как основы международная политика не может работать", - считает она.

В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану после того, как ВС этой страны сбили американский беспилотник. Позже он отменил решение, указывало издание.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.