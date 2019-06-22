Врио главы СБУ обсудил с помощником Трампа подготовку визита Зеленского в США

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов обсудил в Вашингтоне со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил подготовку визита украинского президента Владимира Зеленского в США. Об этом сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

"Особое внимание было уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа", - сказано в сообщении.

На встрече стороны также обсудили "практические шаги стратегического партнерства между двумя странами". Баканов заявил на встрече, что Киев рассчитывает на "непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого дома и Государственного департамента США".

Во время переговоров, на которых присутствовал также помощник Госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, обсуждались темы развития военно-технического сотрудничества, а также взаимодействий в энергетической сфере. Член Палаты представителей американского Конгресса Марси Каптур заявила о поддержке Украины со стороны американских законодателей в вопросе дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами в сфере безопасности.

Посол Украины в США Александр Чалый сообщил ранее, что Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить США. Дипломат отметил, что речь идет "о ближайших месяцах", выразив надежду, что это произойдет сразу после внеочередных выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля.