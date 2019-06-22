Пентагон опроверг данные об эвакуации подрядчиков из Ирака в связи с угрозой безопасности

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США опровергло в субботу информацию о том, что американские военнослужащие осуществляют подготовку к эвакуации сотрудников корпорации Lockheed Martin и частной военной компании Sallyport Global с авиабазы Балад в Ираке, где они работают в качестве подрядчиков, в связи с угрозой их безопасности. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель ВВС Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) полковник Кевин Уокер, отвечающий за обеспечение безопасности войск.

Он "опроверг необоснованные утверждения о том, что силы США эвакуируют" подрядчиков с иракской авиабазы. "Деятельность на авиабазе Балад продолжается в обычном режиме. Утверждения о том, что персонал эвакуируют, абсолютно неверны. В настоящее время нет планов по эвакуации персонала с территории авиабазы", - отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения прессы.

Представитель Lockheed Martin также опроверг информацию СМИ: "В данный момент мы не эвакуируем сотрудников Lockheed Martin с авиабазы Балад".

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что около половины из 800 сотрудников американских компаний будут эвакуированы с авиабазы Балад, расположенной к северу от Багдада, в связи с существованием "потенциальных угроз безопасности".