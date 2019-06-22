Вице-спикер парламента Грузии считает, что туристы из РФ по-прежнему будут посещать страну

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Грузии Серги Капанадзе полагает, что решение президента России Владимира Путина о введении временного запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию не отразится на всех россиянах, и туристы продолжат посещать республику. Соответствующую точку зрения он выразил в субботу журналистам.

"Я не думаю, чтобы решение Путина на все 100% отразилось на туристах из России, так как существуют другие пути попадания в Грузию, например, через третьи страны", - сказал Капанадзе. По его словам, запрет на полеты в краткосрочной перспективе может негативно сказаться на грузинской экономике, однако в долгосрочном периоде страна диверсифицирует свой туристический рынок и ситуация исправится.

Ранее в субботу основатель грузинской неправительственной организации "Банки и общество", занимающейся исследованиями финансовых и экономических процессов, Георгий Кепуладзе подсчитал вероятный денежный ущерб, который Грузия может получить из-за отмены ависообщения с Россией, и сообщил, что в случае полного запрета полетов ущерб для экономики страны может составить от $250 до $300 млн, что составляет 8-9% от общих доходов.

По данным Национальной администрации туризма, в мае текущего года граждане России нанесли более 172 тыс. визитов в республику, что на 53,2% больше по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. В мае россияне были на первом месте по посещаемости Грузии.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

События в Тбилиси

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера и главы МВД. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны 305 манифестантов. Число пострадавших составило 240 человек, 55 из которых остаются в медицинских учреждениях.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. Между тем в СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье, хотя сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

Генассамблея завершилась в четверг, после чего российские парламентарии вылетели в Москву. По словам Гаврилова, по окончании сессии во время общения с журналистами на делегацию было совершено нападение, в ее адрес звучали угрозы.

21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста.