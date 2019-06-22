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СМИ: сирийские войска отразили атаку боевиков на военный аэродром в провинции Хама

По сведениям телеканала SANA, речь идет о действиях боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра"

ТАСС, 22 июня. Сирийские военнослужащие при поддержке ополченцев из Сил национальной обороны отбили в субботу атаки террористов на авиабазу в окрестностях провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Об этом сообщило агентство SANA. По его информации, боевики из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) использовали при атаке беспилотник, который был сбит сирийскими зенитчиками на подлете военному аэродрому.

К отражению атак противника подключилась артиллерия, которая нанесла удары по позициям бандформирований и их тыловым линиям снабжения на участке фронта между населенными пунктами Эн-Накир и Эль-Хобейт. В результате были уничтожены командные пункты боевиков и несколько единиц бронетехники.

По информации новостного портала Al-Masdar, в соседней провинции Алеппо сирийские ВВС атаковали базы "Джебхат ан-Нусры" в районе Мухендисин. Оттуда террористы регулярно обстреливают западные кварталы города Алеппо, который считается экономической столицей Сирии.

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Сирия
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