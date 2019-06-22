СМИ: жандармы разогнали "желтых жилетов", блокировавших въезд в паромный терминал Сен-Мало

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники французской жандармерии разогнали участников протестного движения "желтых жилетов", заблокировавших в воскресенье утром въезд в паромный терминал Сен-Мало на северо-западе Франции. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

В акции приняли участие около 40 "желтых жилетов", которые в течение трех часов не пропускали ни одно транспортное средство в порт. Это привело к затруднениям на дороге и срыву планов сотен французов. Разогнать протестующих удалось только когда к месту акции прибыло полицейское подкрепление.

Через порт Сен-Мало ежегодно проходит свыше 1 млн пассажиров. Порт принимает суда из Великобритании, Джерси и Ирландии.

В субботу во Франции проходит 32-я волна протестов "желтых жилетов". Лидеры движения в пятницу распространили в соцсетях призыв "блокировать страну", нарушив работу промышленных и коммерческих предприятий.

Так, 33-летний Эрик Друэ заявил в своем обращении к подписчикам о бесполезности согласованных с мэриями городов акций и призвал их к блокированию дорог и предприятий любыми доступными способами.