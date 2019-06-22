Болтон с нетерпением ждет встречи с Патрушевым, чтобы обсудить региональную безопасность

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон с нетерпением ждет встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Соответствующее сообщение Болтон в субботу разместил в Twitter.

"Приятно вернуться в Израиль. С нетерпением жду завтрашней встречи с премьер-министром Израиля [Биньямином] Нетаньяху и моими коллегами из Израиля и России Меиром Бен-Шаббатом и Николаем Патрушевым для обсуждения вопросов региональной безопасности", - написал помощник президента.

В четверг официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки сообщил ТАСС, что Болтон проведет 23 июня в Израиле встречу с Нетаньяху, за которой последуют двух- и трехсторонние переговоры с Патрушевым и Бен-Шаббатом.

Ранее Совбез РФ сообщал, что трехсторонняя встреча Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата состоится в Иерусалиме 24-25 июня. В МИД России указали, что встреча будет посвящена урегулированию кризиса в Сирии и ситуации на Ближнем Востоке в целом.