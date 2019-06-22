СМИ: в Иране казнен бывший подрядчик министерства обороны за шпионаж в пользу ЦРУ

ТАСС, 22 июня. Бывший работник по контракту Министерства обороны Ирана Джалал Хаджизавар казнен по обвинению в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и правительства США. Об этом в субботу сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

По ее данным, в ходе расследования, которое проводила военная прокуратура, в доме подрядчика были обнаружены документы и оборудование для слежки. Отмечается, что он был обвинен в шпионаже и лишен гражданских прав в 2010 году. Джалал Хаджизавар был казнен в тюрьме города Кередж на севере Ирана.

Супруга Хаджизавара, как отмечает IRIB, приговорена к 15 годам лишения свободы за соучастие в шпионской деятельности.