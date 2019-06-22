Джонсон заявил, что Лондон должен сохранять двусмысленность в вопросе выплаты ЕС отступных

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Фаворит в борьбе за пост премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон считает, что вопрос о сумме отступных, которые Великобритании следует заплатить ЕС за Brexit, должен стать результатом дальнейших переговоров. Об этом он заявил в субботу в Бирмингеме на встрече с избирателями от Консервативной партии, за пост лидера которой и одновременно премьер-министра он борется. Дискуссию показывают в прямом эфире основные британские телеканалы.

"Важно, чтобы Великобритания вела переговоры, мы должны сохранять некую креативную двусмысленность по поводу денег до того момента, пока мы не договоримся", - сказал Джонсон, говоря про отступные в размере £39 млрд ($50 млрд) за выход страны из Евросоюза, которые, по информации СМИ, были согласованы переговорщиками с обеих сторон.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель - май, затем - на 31 октября.