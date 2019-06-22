ABC: иранские хакеры в последнее время резко увеличили число кибератак на территории США

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Иранские хакеры резко увеличили число кибератак, проводимых в отношении американских властей и инфраструктурных объектов. Об этом сообщил в субботу телеканал ABC со ссылкой на данные компаний, специализирующихся на компьютерной безопасности.

По информации телеканала, в последние несколько недель участились случаи массовой отправки фишинговых писем сотрудникам государственных структур США, а также работникам экономической сферы. В их число попали в первую очередь те, кто трудятся в области нефте- и газодобывающей промышленности. Такие данные телеканалу предоставили компании CrowdStrike и FireEye.

По их предположениям, в большинстве случаев речь идет о киберпреступниках, связанных с иранскими властями. При этом доподлинно не известно, удалось ли хакерам получить доступ к какой-либо закрытой информации. "Обе стороны крайне заинтересованы в том, чтобы узнать, о чем думает их соперник, - приводит телеканал слова специалиста FireEye. - Можно с уверенностью ожидать, что режим будет использовать все инструменты для того, чтобы снизить неопределенность касательно того, что произойдет дальше, каким будет следующий шаг со стороны США".

Иранские вооруженные силы сбили в четверг беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Соединенные Штаты в ответ, как утверждал в пятницу Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.