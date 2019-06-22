Власти Грузии полностью оплатят лечение пострадавших на митинге в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Грузии полностью оплатят лечение всех людей, которые пострадали в четверг в ходе масштабной акции в Тбилиси у здания парламента. Об этом в субботу заявил журналистам глава комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты парламента Акакий Зоидзе.

"Конечно, государство полностью возместит денежные затраты всем пострадавшим. В том числе, если им понадобится лечение за границей. Это наша твердая позиция", - сказал он, при этом добавив, что нападение на полицейских "все равно ничем не оправдать". Депутат также призвал силовые ведомства расследовать возможные факты непропорционального применения силы со стороны полиции на митинге.

По последним данным Минздрава Грузии, на митинге у парламента в общей сложности пострадали 240 человек, 52 из которых остаются в больницах. На акции протеста пострадал и 31 сотрудник СМИ.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера и главы МВД. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны 305 манифестантов.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. Между тем в СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье, хотя сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

Генассамблея завершилась в четверг, после чего российские парламентарии вылетели в Москву. По словам Гаврилова, по окончании сессии во время общения с журналистами на делегацию было совершено нападение, в ее адрес звучали угрозы. 21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста.