Джонсон уклонился от вопроса об истории с вызовом полиции к нему домой из-за жалоб соседей

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Фаворит в борьбе за пост премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон не счел нужным оповещать избирателей о том, какой конфликт произошел у него дома. Он ушел от прямого ответа на этот вопрос во время состоявшейся в субботу в Бирмингеме встречи с избирателями от Консервативной партии, которую показали в прямом эфире основные британские телеканалы.

"Не думаю, что [аудитория] хочет слышать о таких вещах, если я не ошибаюсь", - заметил кандидат на пост лидера тори. Джонон добавил, что полагает, что собравшимся в зале хочется знать совсем о другом, а именно о его планах, касающихся будущего страны и его партии.

Как сообщила в пятницу вечером в своей электронной версии британская газета The Guardian, соседи Джонсона в ночь на пятницу вызвали полицию к дому, где он проживает вместе со своей подругой Кэрри Саймондс. Жильцы соседней квартиры опасались за безопасность последней, так как услышали звуки громкого скандала, однако полицейские, которые провели беседу с ней и Джонсоном, пришли к выводу, что причин для беспокойства нет.

Один из соседей Саймондс сообщил изданию, что около полуночи услышал, как за стеной громко ссорятся. По его словам, оттуда доносился звон бьющейся посуды, женские крики "не трогай меня" и "убирайся из моего дома", а также упреки в эгоизме. На записи, попавшей в распоряжение "Гардиан", слышно, как мужчина, предположительно Джонсон, отказывается уходить и просит "оставить в покое" его ноутбук, после чего раздается звук падающего предмета. Собеседник издания предполагает, что причиной ссоры мог послужить бокал красного вина, который, судя по отдельным выкрикам, Джонсон пролил на диван подруги.

В настоящий момент 55-летний фаворит премьерской гонки находится в процессе развода с правозащитницей Мариной Уилер, с которой он прожил 25 лет. Причиной развода предположительно стал его роман с 31-летней Саймондс, которая ранее была пресс-секретарем Консервативной партии. Джонсон ранее дважды уже расставался с Уилер - в 2004 и 2010 годах, однако оба раза возвращался к жене, и до развода дело не доходило. По сообщениям британских СМИ, причиной супружеских размолвок были его романы с журналисткой Петронеллой Уайатт и искусствоведом Хелен Макинтайр.