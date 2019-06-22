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Кризис на Украине

Медведчук: встреча "нормандской четверки" могла бы уже состояться, была бы воля Киева

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что для этого нужна приверженность Киева реализации минских соглашений

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Встреча "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию ситуации в Донбасс уже могла бы состояться, если бы была воля Киева, а также выполнены ряд других условий. Об этом сообщил в субботу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Встреча в нормандском формате уже могла бы состояться. Для этого нужна политическая воля Киева, приверженность реализации минских соглашений и выполнение того, что уже было решено в рамках "нормандской четверки", - написал Медведчук в Twitter.

О предстоящей встрече советников лидеров стран "нормандской четверки" сообщила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам канцлера, встреча советников запланирована на 12 июля. Россию на ней будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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