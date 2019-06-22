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ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду

В Центризбиркоме заявили, что устав, наименование и символика партии не соответствует закону

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля. Такое решение было принято на заседании ЦИК, которое транслировалось гражданской сетью "Опора" в Facebook.

В Центризбиркоме заявили, что устав, наименование и символика партии не соответствует закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики". Кроме того, также отказано в регистрации официального представителя КПУ в ЦИК Евгения Герасименко.

На заседании ЦИК Украины среди прочего рассматривал вопросы о регистрации ряда других политических партий, кандидатов от партий, а также самовыдвиженцев на внеочередных выборах в Раду.

Теги
Украина
Кризис на Украине
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