Митинг в Тбилиси проходит на фоне стычек между участниками демонстрации

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Третий день акций протеста в Тбилиси у здания парламента Грузии в субботу проходит на фоне стычек между отдельными группами демонстрантов. Кадры потасовок в прямом эфире транслирует грузинская телекомпания Pirveli.

По данным телеканала, молодежь, которая составляет большую часть митингующих, устраивает потасовки между собой из-за того, что не может договориться о вопросе участие политиков в митинге. Часть из демонстрантов требует, чтобы политики покинули место проведения акции, а некоторые считают, что их присутствие необходимо. "Пусть уйдут политики, я больше ничего не хочу", - слышны выкрики недовольных людей.

Субботняя акция началась в 18:00 мск. Она по своей масштабности уступает демонстрациям двух предыдущих дней, однако митингующим все-таки удалось перекрыть расположенный перед парламентом проспект Руставели. Требования - те же: отставка главы МВД Грузии Георгия Гахарии, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение людей, задержанных в ходе акции в четверг.

Серия акций протеста в грузинской столице началась в четверг после того, как находившийся в Тбилиси депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в зале заседаний парламента Грузии, сидя в кресле председателя законодательного органа. Это возмутило как оппозиционеров, так и обычных граждан. Оппозиция заблокировала трибуну и не дала возможность продолжить заседание. В итоге, работа Генассамблеи МАП была прервана.

В тот же день демонстранты вышли на улицу, чтобы опротестовать произошедшее, и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Митинговавшие осуществили несколько попыток штурма здания парламента, и полиции пришлось разгонять демонстрантов. Пострадали 240 человек, 305 человек были задержаны. Кобахидзе подал в отставку на следующий день.