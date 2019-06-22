СМИ: девочка получила ранение при обстреле территории ДНР со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Ребенок получил ранение в Горловке во время обстрела украинскими силовиками территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу сообщил мэр города Иван Приходько.

"В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка", - цитирует Приходько Донецкое агентство новостей (ДАН).

Отмечается, что на место инцидента выехали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в субботу представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов сообщил, что украинские силовики за прошедшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике.