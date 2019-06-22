Спецпредставитель США по Ирану утверждает, что иранский народ уважает Трампа

ТАСС, 22 июня. Народ Ирана с уважением относится к президенту США Дональду Трампу, поскольку тот хочет "спасти" его от политики нынешних властей Исламской Республики. С таким утверждением выступил в субботу в эфире телеканала Sky News Arabia, американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

"Иранский народ уважает Трампа, потому что он хочет спасти его от политики действующего режима, - сказал он. - Иран отверг все посредничество, предлагаемое ему различными странами. Он хочет контролировать Ближний Восток, а мы пытаемся помешать ему экспортировать революцию и продолжим вводить санкции против этого режима, который сеял насилие на Ближнем Востоке". По словам Хука, нефтяные санкции лишат Иран доходов примерно на $50 млрд. Он также сообщил, что провел "хорошие переговоры" в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

В пятницу во время визита в Эр-Рияд эмиссар главы Белого дома призвал Тегеран к тому, чтобы урегулировать кризис в отношениях между двумя странами дипломатическим, а не военным путем. "Наша дипломатия не дает Ирану права отвечать военной силой, Ирану необходимо ответить на нашу дипломатию [своей] дипломатией, а не военной силой", - заявил он, указав на необходимость "сделать все, чтобы обеспечить деэскалацию".

Иранские вооруженные силы сбили в четверг беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. В Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что уничтожили беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал в пятницу Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.