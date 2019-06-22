Митингующих в Тбилиси поддержал сын председателя правящей партии "Грузинская мечта"

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Сын основателя и председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Бера поддержал участников акции протеста, собравшихся в центре Тбилиси у здания парламента Грузии. Слова поддержки Бера опубликовал на своей странице в Facebook в субботу.

"Я хочу присоединиться к искреннему и справедливому протесту моих сверстников, любящих свободу, по поводу тех постыдных процессов, которые начались ошибкой одного грузинского политика, потерявшего свой путь, и продолжились насилием, организованным реваншистами, в результате чего пострадали как участники акции, так и полицейские. Я вместе с вами всем сердцем переживаю эту боль и готов поддержать каждого из них [пострадавших]", - написал он.

Субботняя акция началась традиционно в 18:00 (мск). Она по своей масштабности уступает двум предыдущим, однако митингующим все-таки удалось перекрыть расположенный перед парламентом проспект Руставели. Требования - те же: отставка главы МВД Грузии Георгия Гахарии, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение людей, задержанных в ходе акции в четверг.

Серия акций протеста с четверга в грузинской столице началась после того, как находившийся в Тбилиси президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание Генассамблеи организации в зале заседаний парламента, сидя в кресле председателя законодательного органа. Это возмутило как оппозиционеров, так и обычных граждан. Оппозиция заблокировала трибуну и не дала возможность продолжить заседание. В итоге работа Генассамблеи МАП была прервана.

В тот же день демонстранты вышли на улицу и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Позже митингующие осуществили несколько попыток штурма здания парламента, в результате чего полиции пришлось разгонять демонстрантов. Пострадали 240 человек, а 305 были задержаны. Кобахидзе подал в отставку на следующий день.