Хант считает, что неисполнение Brexit грозит большими рисками, чем выход без соглашения

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Джереми Хант полагает, что негативные последствия неисполнения Brexit окажутся значительно большими, чем те, что будут исходить от выхода страны из ЕС без соглашения с властями в Брюсселе об условиях "развода" сторон. Об этом Хант, занимающий в нынешнем правительстве должность главы МИД, заявил в субботу в Бирмингеме на встрече с избирателями от Консервативной партии, за пост лидера которой он борется.

"Политические риски от отсутствия Brexit будут гораздо большими, чем экономические риски от отсутствия сделки", - сказал он, заметив, что таков его вывод на основании соизмерения "этих непростых опций" на чаше весов. Кандидат на пост главы британского правительства признал, что уговорить лидеров стран Евросоюза пересмотреть соглашение по условиям Brexit, которое уходящий премьер Тереза Мэй заключила в прошлом году с властями ЕС, будет делом непростым, однако он дал понять, что рассчитывает на то, что в Брюсселе "прислушаются к новым идеям". Однако если к намеченной дате Brexit - 31 октября - европейское сообщество не изъявит желания изменять сделку с Лондоном, то его выбор будет очевидным. "В такой ситуации я бы вывел нас из Европейского союза", - подчеркнул Хант.

На встрече с избирателями кандидат также коснулся и других тем, в том числе пообещал увеличить расходы на оборону до уровня, превышающего 2% от ВВП, и призвал однопартийцев-консерваторов взять на себя "социальную миссию", сконцентрировавшись на заботе о пожилых людях.

Хант сумел пробиться в финальный тур выборов нового лидера Консервативной партии через несколько этапов голосования внутри парламентской фракции тори, хотя, в отличие от своего соперника по финалу Бориса Джонсона, сделал это с большим трудом. Да и в опросах общественного мнения Хант пока существенно отстает от фаворита гонки.

Нынешняя встреча кандидатов с избирателями, именуемая в Великобритании "хастингсом", является первой в ряду 16 подобных мероприятий. Эти встречи должны сформировать мнение о кандидатах у простых избирателей Консервативной партии, которые сделают свой выбор в ходе голосования по почте. Имя нового лидера тори и одновременно нового премьер-министра страны станет известно в 20-х числах июля.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель - май, затем - на 31 октября.