ЦИК Украины зарегистрировал еще две партии на выборах в Верховную раду

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании в субботу зарегистрировала еще два избирательных списка партий, а также 305 кандидатов в мажоритарных округах на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом в субботу сообщили в комиссии.

"Сегодня комиссия зарегистрировала 305 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: 228, которые баллотируются в порядке самовыдвижения, 77 выдвинуты политическими партиями", - сказано в сообщении. Таким образом, по состоянию на субботу общее количество зарегистрированных кандидатов в мажоритарных округах увеличилось до 1380 человек.

ЦИК также в субботу зарегистрировала избирательные списки политических партий "Самопомощь" и "Независимость" (всего 153 человека). "Всего по состоянию на 22 июня ЦИК зарегистрировала 1313 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 10 политический партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сказано в сообщении.

Центризбирком пока продолжает регистрацию партий и кандидатов для участия в выборах.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля. Конституционный суд признал законным указ президента Зеленского о досрочных выборах Рады. Выборы в парламент пройдут по смешанной системе, когда половина мест в Раде (225 мандатов) распределяется между партиями, которые преодолели проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов будут избраны в одномандатных округах.

По данным опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований, лидером парламентской гонки с большим отрывом остается партия "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 47,5% опрошенных. На втором месте находится партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11%, третьем - партия "Батькивщина" с 8,7%, четвертом - "Европейская солидарность" с 8,3%, пятом - партия "Голос" с 5,3%.