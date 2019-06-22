Лидер венесуэльской оппозиции призвал граждан принять участие в манифестации 5 июля

КАРАКАС, 22 июня. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в субботу обратился к гражданам Боливарианской Республики с призывом выйти на очередную крупную демонстрацию, которая состоится 5 июля.

"При поддержке мирового сообщества мы готовимся к акции протеста, которая пройдет 5 июля. Она состоится по всей стране. Мы продолжим выходить на улицы, потому что собираемся достичь победы", - сказал оппозиционер, чье выступление транслировал телеканал Тэ-увэ-увэ, во время выступления перед своими сторонниками в городе Сан-Фелипе (штат Яракуй).

Гуайдо также назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "самой серьезной санкцией". "Единственный, кто блокирует поставки еды и медикаментов, - это [Николас] Мадуро", - утверждал он.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.