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Миграционная политика Трампа

Трамп на две недели отложил массовую депортацию нелегальных мигрантов

Это сделано с целью посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться вместе и выработать решение проблем предоставления "убежища и лазеек на южной границе", отметил глава Белого дома

ТАСС, 22 июня. Президент США Дональд Трамп в субботу принял решение на две недели отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов с территории страны.

"По просьбе демократов я отложил процесс высылки нелегальных мигрантов (депортации) на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться вместе и выработать решение проблем [предоставления] убежища и лазеек на южной границе. Если нет, депортации начнутся!" - написал он на своей странице в Twitter.

Во вторник Трамп объявил, что иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов на следующей неделе.

Ранее заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию этой латиноамериканской страны в течение последующих нескольких месяцев. Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США будут рассматривать их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном.

В соответствии с соглашением, заключенным в Вашингтоне 7 июня, Мексика примет меры, чтобы пресечь нелегальную иммиграцию в США. Для этого власти республики разместят подразделения своей Национальной гвардии на южной границе, а также будут бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года. После того, как представителям двух стран удалось договориться, глава Белого дома сообщил, что введение таможенных пошлин на мексиканскую продукцию приостановлено на неопределенный срок.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдМиграционная политика Трампа
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