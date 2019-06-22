Трамп на две недели отложил массовую депортацию нелегальных мигрантов

ТАСС, 22 июня. Президент США Дональд Трамп в субботу принял решение на две недели отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов с территории страны.

"По просьбе демократов я отложил процесс высылки нелегальных мигрантов (депортации) на две недели, чтобы посмотреть, смогут ли демократы и республиканцы собраться вместе и выработать решение проблем [предоставления] убежища и лазеек на южной границе. Если нет, депортации начнутся!" - написал он на своей странице в Twitter.

Во вторник Трамп объявил, что иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов на следующей неделе.

Ранее заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию этой латиноамериканской страны в течение последующих нескольких месяцев. Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США будут рассматривать их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном.

В соответствии с соглашением, заключенным в Вашингтоне 7 июня, Мексика примет меры, чтобы пресечь нелегальную иммиграцию в США. Для этого власти республики разместят подразделения своей Национальной гвардии на южной границе, а также будут бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года. После того, как представителям двух стран удалось договориться, глава Белого дома сообщил, что введение таможенных пошлин на мексиканскую продукцию приостановлено на неопределенный срок.