СМИ: движение ФАТХ подтвердило отказ палестинцев от участия в форуме в Манаме

ТАСС, 22 июня. Руководство движения ФАТХ подтвердило в субботу отказ палестинцев от участия в организуемом Бахрейном совместно с США международном форуме по Палестине "Мир во имя процветания", который пройдет 25-26 июня в Манаме. Об этом говорится в заявлении Центрального комитета ФАТХ, распространенном агентством WAFA.

"Политическое решение палестинской проблемы должно предварять обсуждение любых экономических аспектов ближневосточного урегулирования, - говорится в документе. - По этой причине палестинцы не будут присутствовать на форуме в Манаме, который будет посвящен привлечению инвестиций в экономику сектора Газа и Западного берега реки Иордан".

Участники состоявшегося в Рамалле заседания ЦК ФАТХ выразили также поддержку позиции президента Государства Палестины Махмуда Аббаса в отношении так называемой "сделки века", которую готовит администрация президента США Дональда Трампа. Выступая ранее в Рамалле, Аббас предупредил, что ближневосточный план Вашингтона "несет угрозу национальному делу палестинского народа".

Движение ФАТХ приветствовало стойкость палестинцев перед лицом продолжающейся четвертый месяц экономической и финансовый блокады. "Эта мужественная позиция говорит о решительном отказе палестинцев поступиться своей свободой и принципами", - подчеркивается в документе.

О согласии участвовать в международном форуме по Палестине в Манаме ранее заявили Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ и Саудовская Аравия. Бойкотируют проводимое США мероприятие Ирак и Ливан.

"Мир во имя процветания" пройдет в Манаме 25 и 26 июня. По имеющейся информации, США и Бахрейн организуют этот форум для обсуждения экономических аспектов готовящейся Вашингтоном "сделки века". В МИД РФ заявили, что "речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования".