СМИ: участники митинга в Тбилиси двинулись к офису правящей партии

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч демонстрантов в Тбилиси двинулись от здания парламента Грузии к офису правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" , расположенного в нескольких сотнях метров от законодательного органа. Карды шествия в прямом эфире транслирует грузинская телекомпания Pirveli.

"Мы очень мирно дойдем до офиса "Грузинской мечты" и там озвучим свои требования. Пусть потом власти не говорят, что нас не слышат", - сказал один из участников акции, гражданский активист Гига Макарашвили в интервью Pirveli.

Демонстранты идут к офису с транспарантами, на которых написаны их три главных требования к властям: отставка главы МВД Георгия Гахарии, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение задержанных в четверг демонстрантов на акции протеста у здания парламента. По дороге демонстранты поют патриотические песни. За ними следует наряд полиции. Сотрудники МВД уже мобилизованы возле офиса "Грузинской мечты" и оцепили периметр.

Субботняя акция по своим масштабам уступает двум предыдущим, однако митингующим удалось перекрыть расположенный перед парламентом проспект Руставели.

Серия акций протеста в грузинской столице началась в четверг после того, как находившийся в Тбилиси депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в зале заседаний парламента, сидя в кресле председателя законодательного органа. Это возмутило как оппозиционеров, так и обычных граждан. Оппозиция заблокировала трибуну и не дала возможность продолжить заседание. В итоге работа Генассамблеи МАП была прервана.

В тот же день демонстранты вышли на улицу и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Позже митингующие осуществили несколько попыток штурма здания парламента, в результате чего полиции пришлось разгонять демонстрантов. Пострадали 240 человек, а 305 были задержаны. Кобахидзе подал в отставку на следующий день.